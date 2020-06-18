Жара в Москве спадет к концу выходных

Аномально жаркая погода сохранится в Москве до воскресенья, 21 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу воздух в Москве прогреется в среднем до +29 ℃. Также возможны дожди с грозами и порывистый ветер.

В ночь на воскресенье жара в столице спадет. Ночью температура воздуха опустится до +11℃...16℃, днем до +18℃...23℃, что, по словам метеорологов, все же немного превышает многолетние показатели для этого сезона.

С начала следующей недели погода вернется к климатической норме.

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