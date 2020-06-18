В Нижневартовске врач 1,5 месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

В Нижневартовске врач-пульмонолог полтора месяца провела в госпитале и скончалась на работе. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Отмечается, что она умерла от острого коронарного синдрома.

По словам Комаровой, Надежда Лунгу с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице.

Как сообщил главврач медучреждения Илья Салманов РИА «Новости», скончавшейся предлагали отдохнуть, но она заявила, что хочет продолжать работать, и всегда брала большее количество дежурств.

Он также уточнил, что ее смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

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