Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы
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Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации республики.
Кроме того, с 18 июня органы власти и органы местного самоуправления могут проводить мероприятия при условии соблюдения профилактических мер.
Проведение массовых досуговых, культурных, спортивных, развлекательных мероприятий все еще под запретом.
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