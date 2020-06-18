Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы

Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации республики.

Кроме того, с 18 июня органы власти и органы местного самоуправления могут проводить мероприятия при условии соблюдения профилактических мер.

Проведение массовых досуговых, культурных, спортивных, развлекательных мероприятий все еще под запретом.

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