Находившегося в федеральном розыске наркоторговца задержали во Владикавказе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мужчина, находившийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержан во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Республике Северная Осетия – Алания.
В результате специальной операции задержан ранее судимый 47-летний мужчина, указано в сообщении. Отмечается, что в отделе полиции подозреваемый признался в преступлении.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Деятельность нарколаборатории пресекли в Приморье
— ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве
— Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекли в Красноярском крае