Находившегося в федеральном розыске наркоторговца задержали во Владикавказе

Мужчина, находившийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержан во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Республике Северная Осетия – Алания.

В результате специальной операции задержан ранее судимый 47-летний мужчина, указано в сообщении. Отмечается, что в отделе полиции подозреваемый признался в преступлении.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Деятельность нарколаборатории пресекли в Приморье

— ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

— Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекли в Красноярском крае