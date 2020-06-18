Еще 49 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 49 пациентов с новой коронавирунсой инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число зафиксированных в Москве летальных исходов увеличилось до 3483, следует их данных оперштаба.

По последней информации, в России выявлен 553 301 случай новой коронавирусной инфекции, из них 7 478 – с летальным исходом. Выздоровели 304 342 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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