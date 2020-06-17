Журналист Габуния заявил, что не будет извиняться за оскорбления Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния, известный после того, как в 2019 выступил в эфире своей программы с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина, заявил, что не будет извиняться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не намерен приносить извинения за свои высказывания.

«Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже», — добавил Габуния.

Ранее в Грузии сообщили о задержании россиянина якобы за подготовку заказного убийства. Глава оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия после заявил, что целью задержанного был именно Габуния, а также сказал, что подготовкой спецоперации якобы занимался глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров отметил, что эти обвинения являются глупостью, а также призвал Габунию извиниться за свои слова в адрес российского лидера.

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