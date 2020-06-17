СМИ: пьяный внук экс-губернатора Ишаева попал в ДТП в центре Москвы

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев попал в ДТП в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы. Машина Ишаева столкнулась с другой иномаркой.

По информации канала, внук экс-губернатора на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Его результат теста на трезвость показал 0,738 промилле, при допустимом уровне в 0,356 промилле.

Это не первое ДТП с участием Ишаева. В 2017 году он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.

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