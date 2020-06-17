Ростуризм планирует запуск программы поддержки детского туризма
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Ростуризм намерен запустить программу, обеспечивающую поддержку детских туристических поездок. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление на онлайн-встрече по поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Данную программу Ростуризм планирует реализовывать совместно с Русским географическим обществом.
По словам Догузовой, в планы также входит субсидирование части детских туристических поездок.
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