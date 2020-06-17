Схиигумен Сергий объяснил, почему не уходит из монастыря на Урале

Схиигумен Сергий (Сергей Романов) отреагировал на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал странными подобные заявления.

Схиигумен пояснил, что все время принимал активное участие в жизни монастыря совместно с его настоятельницей.

Именно поэтому он принял решение остаться. По его словам, сейчас в духовном учреждении находятся его «чада», и он не может их бросить.