Самолет упал на гипермаркет в Одессе

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Легкомоторный самолет упал на гипермаркет в Одессе, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек.

Причины крушения не сообщаются.