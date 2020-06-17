Суд признал уроженца Чечни виновным в финансировании террористов

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии уроженца Чеченской республики по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, 19 января прошлого года, будучи в Германии, Шамиль Мусаев получил от двух знакомых €100 для членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Спустя день в Берлине он отдал эти деньги и свои сбережения еще одному посреднику боевиков.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет в колонии строго режима, он приговорен по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности...»).