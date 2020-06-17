Отдохнуть в санаториях России в 2020 году можно только при наличии трех справок

Для отдыха в российских санаториях в 2020 году необходимо иметь три справки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она рассказала, что речь идет о курортной карте с выпиской из истории болезни и направлением врача, о справке об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха, а также о справке об санэпидокружении.

Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту, рассказала Ломидзе.

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