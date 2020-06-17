Погибший в Ингушетии росгвардеец не участвовал в перестрелке

Сотрудник Росгвардии, который погиб во время перестрелки в Назрани, не участвовал в конфликте и не применял оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, росгвардеец незадолго до перестрелки приехал домой на обед. Пуля попала в него, и он скончался у своего дома.

«Сам в конфликте не участвовал, оружия не применял», — подчеркнул источник.

Также на месте не было найдено служебного оружия и боеприпасов на месте не обнаружено. Предполагается, что их похитили участники конфликта.

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