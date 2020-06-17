Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в другую колонию

Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева передали из колонии в Приморье в исправительное учреждение в Хакасии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимира Найдина.

По его словам, бывшего чиновника этапировали в Хакасию еще неделю назад.

«Думаю, он еще не прибыл на место. Этап идет долго. Пока нет информации, в какую колонию его переводят», — сказал Найдин.

В апреле 2019 года суд в Москве приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

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