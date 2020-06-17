Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена

В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает знание ими русского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, теперь жители данных стран смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена.

Как указывается в федеральном законе «О гражданстве РФ», иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Отмечается, что принятый закон позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, которые предусмотрены федеральным законом о гражданстве.

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