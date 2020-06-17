Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Российский программист Станислав Лисов, который был обвинен в США в киберпреступлениях, будет депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

Защитник отметил, что самолет с россиянином на борту должен вылететь вечером во вторник.

«Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое хотя и редко, но бывает, то я надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Бух.

В ноябре прошлого года суд в США приговорил Лисова к четырем годам тюрьмы.

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