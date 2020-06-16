Саратовский губернатор назвал грязь и болото изюминками региона

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости привлечь в регион до конца года 3 млн туристов, предложив искать изюминки в регионе. В их число он определил болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото… Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на «Уазике»… и чуть все вместе там в этом болоте не утонули», — сказал губернатор.

Он добавил, что в районе этого болота археологи обнаружили первые стоянки древних людей в регионе.

Губернатор также похвалил усилия местных властей по восстановлению исторической здравницы с лечебной грязью в Саратове, а после раскритиковал мнение председателя областного комитета по туризму, которая назвала главной достопримечательностью региона Волгу.

В заключение он призвал местное правительство развивать туризм экологической и оздоровительной направленности.

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