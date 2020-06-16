Путин и патриарх Кирилла посетят храм Вооруженных сил 22 июня

Президент России Владимир Путин 22 июня посетит храм Вооруженных сил, где патриарх Кирилл проведет службу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина.

«В День памяти и скорби (22 июня) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл», — сказал Калинин.

Протоиерей добавил, что для прихожан храм и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются 22 июня в 14 часов. Службы будут проходить ежедневно в 9 и 17 часов.

Храм и военный музей возвели были построены в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков прокомментировал отсутствие Путина во время освещения главного храма ВС РФ

— Патриарх Кирилл подарил раритетные иконы главному храму ВС России

— Патриарх Кирилл заявил, что сам будет настоятелем главного храма ВС России