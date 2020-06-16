Пекинский аэропорт начал массово отменять рейсы из-за новой вспышки коронавируса

Пекинский международный аэропорт Шоуду 16 июня отменил более 600 авиарейсов из-за очередной вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

Власти Пекина также повысили уровень эпидемиологической опасности в городе до второго уровня. В городе усилены меры безопасности для предотвращения распространения инфекции.

13 июня в пекинской газете «Бэйцзин жибао» появилась информация, что супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося из-за обнаружения коронавируса в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина «Синьфади».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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