В Астрахани сухогруз сел на мель и образовал «пробку»

Севший на мель в Астраханской области российский сухогруз Golden Rose перекрыл судоходный канал, образовав «пробку» из 28 судов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Пока его снять не удалось, туда направлен буксир, еще не дошел. С двух сторон есть суда — в общей сложности 28 судов стоит», — заявили в пресс-службе.

По словам ведомства, судно направлялась с грузом зерна в Иран. В результате аварии корпус корабля не пострадал, разлива топлива не произошло.

Подход буксира к Golden Rose ожидается в течение часа.