Штраф Иисусу Воробьеву за прогулку на Патриарших прудах признали законным

Мосгорсуд признал законным штраф, который был назначен Иисусу Воробьеву после выгула пса на Патриарших прудах во время режима самоизоляции, передает РИА «Новости».

«Оставлено без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы», — огласил судья.

Таким образом, Воробьева признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России.

Полиция считает, что Иисус Воробьев не раз нарушал правила режима самоизоляции. Его оштрафовали на тысячу рублей.

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