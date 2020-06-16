Эксперт оценил предложение сократить новогодние каникулы в 2021 году

Доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев прокомментировал проект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, передает РИА «Новости».

По мнению Моисеева, сокращение выходных дней в некоторой степени компенсирует нерабочий апрель.

Однако, как отметил эксперт, праздники необходимы для развлекательной отрасли и туризма, которые сильнее других пострадали в период пандемии. В новогодние каникулы продажи в этой сфере значительно возрастают.

«Для их поддержки как раз не надо сокращать новогодние каникулы», — сказал Моисеев.

Ранее стало известно, что в Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.

В проекте закона предлагается сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. То есть жители России будут отдыхать с 1 по 3 января.

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