В Госдуме оценили слова Бони о «россиянах-нищебродах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую Викторию Боню, назвавшую получающих минимальную зарплату россиян нищебродами и алкоголиками.

«Мнение Бони мало кого интересует, потому что оно может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги. Точка зрения силиконовых имплантов меня интересует в наименьшей степени. Но я понимаю, что такой вопрос может появиться не только в голове Бони. Отвечать на него следует так: бизнес нужен и важен, но он должен четко следовать тем гарантиям, которые прописаны государством, а гарантии, в частности, определяются серьезными требованиями по минимальной заработной плате», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» возмутилась из-за прописанных в поправках в Конституцию размеров МРОТ.

По мнению Бони, властям следует помогать бизнесу, а не улучшать условия жизни для тех, кто тратит деньги «на алкоголь, на наркоту» и «ничего не делает».

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