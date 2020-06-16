Еще 8 248 случаев коронавируса зафиксировали в России

За сутки в российских регионах обнаружили 8 248 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве — 1 416, Подмосковье — 694 и Иркутской области — 319.

Также за 24 часа были выписаны после выздоровления 9 767 пациентов. Число летальных случаев возросло на 193.

Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 545 458, вылечились 294 306 человек, умерли 7 284 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире выявили более 8,1 млн заразившихся инфекцией.

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