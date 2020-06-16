Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве

Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

По версии следствия, мужчина 15 июня возле жилых домов на Ленинском проспекте беспричинно открыл стрельбу.

Накануне на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате два сотрудника полиции получили ранения, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, стрелок является уроженцем Ингушетии, ему 24.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске

— Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

— Источник: напавший на полицейских в Москве действовал в одиночку