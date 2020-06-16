На круизном судне у берегов Японии произошел пожар
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На круизном судне «Асука-2», пришвартованном у японского порта Йокогама, произошел пожар. Об этом информирует агентство «Киодо».
Отмечается, что огонь затронул палубу корабля. На судне пассажиров не оказалось.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Масштабные природные пожары ожидаются на этой неделе в девяти регионах России
— Утечка топлива в реку произошла после пожара в парке 850-летия Москвы