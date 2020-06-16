На круизном судне у берегов Японии произошел пожар

На круизном судне «Асука-2», пришвартованном у японского порта Йокогама, произошел пожар. Об этом информирует агентство «Киодо».

Отмечается, что огонь затронул палубу корабля. На судне пассажиров не оказалось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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