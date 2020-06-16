Испытания вакцины от COVID-19 на людях начнется в России в ближайшие дни

Российская вакцина от коронавируса будет испытана на добровольцах в ближайшие дни по окончании двухнедельной изоляции добровольцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 инфекции на добровольцах, говорится в сообщении.

Основная цель вакцинации первой группы добровольцев — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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