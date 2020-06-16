Медведица ударила лопатой мужчину в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края сборщик папоротника наткнулся на медведицу с двумя медвежатами, в результате чего медведица бросилась защищать медвежат, ударив мужчину лопатой. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, пострадавший самостоятельно добрался до Николаевска-на-Амуре и обратился в больницу, где ему была оказана помощь. В районной администрации рассказали, что в настоящее время мужчина находится на амбулаторном лечении.

Жителей района призвали проявить бдительность и не ходить в лес во избежание тяжких последствий.