Во Франции приступили к расследованию беспорядков с участием уроженцев Чечни

Полиция во Франции начала расследование по факту массовых беспорядков в Дижоне, организованных выходцами из Чечни, сообщает РИА «Новости».

«Открыто расследование с целью установить обстоятельства, в которых вспыхнули эти столкновения, прояснить факты, установить личности всех вовлеченных в эти недопустимые действия и привлечь их к суду», — заявили в МВД страны.

Для восстановления порядка в городе министерство решило привлечь подразделения силовиков из других регионов страны.

Беспорядки в Дижоне начались, когда около 15 уроженцев Чечни с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.

Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.

По данным полиции, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.