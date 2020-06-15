Туроператоры могут получить отсрочку по несостоявшимся турам до 31 декабря 2021 года

Туроператоры могут получить отсрочки обязательств по несостоявшимся турам от правительства России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, кабмин может отсрочить обязательства до 31 декабря 2021 года на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

В проекте соответствующего документа содержится информация о порядке расторжения или изменения договора по несостоявшимся турам, приобретенным до 31 марта 2020 года.

Туроператор должен будет предоставить клиенту предусмотренный договором туристический продукт или либо равнозначный продукт.

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