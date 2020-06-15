Источник: напавший на полицейских в Москве действовал в одиночку

Мужчина, который напал на полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал без сообщников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ заявили, что нападавший выжил после перестрелки с полицией и находится в одной из столичных больниц. Его проверяют на причастность к экстремизму.

По предварительным данным, стрелок является уроженцем Ингушетии, ему 24 года.

15 июня в Москве на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате два сотрудника полиции получили ранения, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

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