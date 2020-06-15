В СК заявили, что стрелявший по сотрудникам ГИБДД мужчина жив
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В Следственном комитете России не подтвердили данные о гибели устроившего стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что мужчина жив и находится в больнице.
Ранее источник в правоохранительных органах заявлял, что стрелявший скончался от потери крови не приходя в сознание.
В Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
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