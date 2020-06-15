Скончался первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьёв

Первый министр здравоохранения в истории РФ Андрей Воробьев скончался в одной из московских больниц 15 июня в возрасте 91 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Коллеги и друзья знали его как человека порядочного, открытого и неравнодушного <...> Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича, его коллегам и соратникам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что Воробьев после отставки долгое время занимался наукой и преподаванием, а также написал множество монографий и учебных пособий.

Андрей Воробьёв занимал пост Министра здравоохранения РСФСР и РФ с 1991 по 1992 год.