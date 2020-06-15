Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Страны ЕС планируют составить список «третьих стран», которым разрешат въезд с 1 июля. В него уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. России же, скорее всего, в этом списке не будет.

По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка. Россия вряд ли сможет соответствовать принципу взаимности, так как сроки открытия ее границ пока неизвестны.

Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной, количество случаев коронавируса по-прежнему велико.

Границы внутри ЕС планируют открыть с 15 июня, а внешние — держать закрытыми до 30 июня.

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