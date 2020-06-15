В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

Риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города «Синьфади» очень высок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы правительства столицы Китая Сюй Хэцзяня.

По его словам, городские власти устроят тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, определят источник инфекции, а также проведут тестирование людей в очаге заражения и соседних районах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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