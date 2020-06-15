Два человека погибли в результате опрокидывания гидроцикла на Волге

В результате опрокидывания гидроцикла на Волге в Тверской области погибли два человека. Инцидент случился в воскресенье, 14 июня, передает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

Сообщается, что гидроцикл с тремя пассажирами опрокинулся на Волге вблизи устья реки Кимрка. Среди находящихся на борту были мужчина, а также несовершеннолетние мальчик и девочка.

Как расказали в управлении СК, девочка была в спасательном жилете, и сумела добраться до берега. Однако мужчина и мальчик были без жилетов, а только в гидрокостюме. В результате инцидента они утонули.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего следователи уже завели уголовное дело по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).