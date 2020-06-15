Вывозной рейс с россиянами прилетел из Сеула во Владивосток

Вывозной рейс компании «Аэрофлот» с россиянами прибыл во Владивосток из Сеула, передает пресс-служба правительства Приморского края.

Как сообщают власти, на борту воздушного судна было 259 человек, половина из которых – жители Приморья.

«111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск», — говорится в сообщении.

Как рассказали в правительстве региона, 85 человек будут находиться в обсерваторах Владивостока, а остальные уйдут на обязательный двухнедельный карантин по месту жительства.

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