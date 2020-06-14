В мире за сутки коронавирус подтвердился у 137 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 7,69 миллиона, пишет Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается, что число смертей увеличилось на четыре тысячи, превысив 427 тысяч.

На первом месте находится Северная и Южная Америка (3 711 768 заражений и 199 252 смерти), на втором месте — Европа (2 398 779 заражений и 188 001 смерть), на третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион (758 551 заражение и 16 640 смертей).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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