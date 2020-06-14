Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией и находится в госпитале. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — уточнил Биртанов.

Министр отметил, что несмотря на все строгие санитарные меры, риски есть всегда, особенно для тех, кто не может работать удаленно.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.