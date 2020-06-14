Протестующие в Атланте подожгли ресторан, у которого погиб афроамериканец
Протестующие в Атланте подожгли ресторан Wendy's, рядом с которым афроамериканец Рэйшард Брукс был смертельно ранен полицией, сообщает Reuters.
Кроме того, демонстранты заблокировали главное шоссе города, указано в сообщении агентства.
Протесты начались в Атланте после гибели 27-летнего Брукса. По данным полиции, 12 июня полицейские приехали по вызову после жалобы на то, что автомобиль, в котором спал мужчина, перекрыл часть площадки возле кафе быстрого питания. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом состоянии, и намеревались его задержать, но тот сумел забрать у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался скрыться. Полицейский открыл огонь по мужчине. Затем Брукс был госпитализирован. Он скончался в больнице после операции.
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