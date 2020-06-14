Полицейского уволили в Атланте после гибели афроамериканца при задержании

Сотрудник, смертельно ранивший афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании, уволен из внутренних органов в Атланте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местного департамента полиции.

Кроме того, департамент отстранил от оперативной работы второго полицейского, участвовавшего в задержании.

Протесты начались в Атланте после гибели 27-летнего Брукса. По данным полиции, 12 июня полицейские приехали по вызову после жалобы на то, что автомобиль, в котором спал мужчина, перекрыл часть площадки возле кафе быстрого питания. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом состоянии, и намеревались его задержать, но тот сумел забрать у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался скрыться. Полицейский открыл огонь по мужчине. Затем Брукс был госпитализирован. Он скончался в больнице после операции.

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