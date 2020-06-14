Нефтепровод Trans Mountain закрыли в Канаде после разлива

После разлива топлива в канадском городе Абботсфорд был закрыт нефтепровод компании Trans Mountain. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайтекомпании.

Как сообщается, рано утром 13 июня центр управления получил сигнал тревоги, после чего нефтепровод был сразу же перекрыт. В настоящее время на месте происшествия ведутся очистительные работы. Специалисты взяли разлив нефти под контроль.

«Угрозы для общества нет», — указано в заявлении.

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