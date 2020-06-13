Трамп рассказал об отказе США вмешиваться в чужие конфликты

Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекращают «эру бесконечных войн». С таким заявлением президент США выступил в военной академии в Вест-Пойнте, когда обращался к курсантам, сообщает «Москва 24».

«Каждый из вас начинает карьеру в армии в решающее время американской истории. Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов», – заявил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что в обязанности военных США не будет входить разрешение древних конфликтов в «далеких странах, о которых многие люди даже не слышали». Теперь США «будут сражаться, только чтобы побеждать», пояснил американский лидер.