В Турции за сутки коронавирус подтвердился почти у 1,5 тысячи человек

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 1459 человек, что увеличивает общее число заражений до 176 тысяч, написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что это максимальный суточный прирост с 16 мая.

С начала пандемии в Турции вылечились 150 тысяч, погибли 4792 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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