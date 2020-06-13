Глава Новочеркасска извинился за плакаты с ошибкой в слове «Россия»

В Новочеркасске развесили плакаты с поздравлением ко Дню России с одной буквой «с» в слове «Россия». Об этом написал исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко на своей странице в Facebook.

Лысенко извинился перед жителями города за данную ситуацию и объяснил, что ошибка на баннерах появилась по вине рекламной организации. По его словам, фирма-изготовитель внесла изменения в эскиз плакатов без согласования с администрацией.

«Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой; выяснилось это уже после того, как поздравления были размещены на остановочных комплексах в центре города», – написал Лысенко.

И.о. главы администрации города поблагодарил жителей, которые оперативно сообщили властям об ошибке, что позволило заменить все плакаты к 12 июня.

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