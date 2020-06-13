В СЖР предсказали рост интереса к телевещанию на русском языке в Латвии
Ограничение вещания русскоязычных телеканалов в Латвии приведет к всплеску интереса к российским средствам массовой информации, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Об этом сообщает ТАСС.
«Как только вы начинаете вводить цензуру – а это фактически является цензурой <...> – происходит всплеск интереса», – заявил секретарь СЖР.
По словам Шафира, на фоне ограничительных мер в Латвии могут увеличиться закупки дополнительных ТВ-пакетов и посещаемость интернет-ресурсов российских СМИ.
11 июня сейм Латвии утвердил поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие сокращение вещания телеканалов на русском языке.
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