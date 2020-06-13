В Петербурге на Невском проспекте застрелили студента СПбГУ

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте ранили студента СПбГУ Владислава Голикова, после чего он скончался в больнице, пишет пресс-служба вуза.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в покушении на убийство обвиняется Заур Каримов. Между ним и погибшим произошел рабочий конфликт. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета Голикову в голову и скрылся.

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