Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом

Правительство Украины сообщило, что с 14 июня отменяет запрет на работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.

Украина временно закрыла границы с Крымом из-за коронавируса в середине марта. Решение об отмене временного запрета появилось в постановлении от 12 июня 2020 года. В тексте документа также говорится, что в пунктах появятся места для проведения медицинского осмотра. Кроме того, всех, кто прибудет с Крымского полуострова, будут отправлять на самоизоляцию.

На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ — «Чангар», «Каланчак», «Чаплынка» и российские пункты пропуска — «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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