За 15 минут в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков

В Днепре на Украине произошла погодная аномалия: за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом в Facebook написал заммэра города Михаил Лысенко.

Ливни и ветер повредили линии электроснабжения, оставив без света три больницы. Также упали 50 деревьев.

«Семь поврежденных транспортных средств жителей города - упавшими деревьями», — добавил Лысенко.

По некоторым данным, в результате непогоды никто не пострадал.

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