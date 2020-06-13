За 15 минут в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков
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В Днепре на Украине произошла погодная аномалия: за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом в Facebook написал заммэра города Михаил Лысенко.
Ливни и ветер повредили линии электроснабжения, оставив без света три больницы. Также упали 50 деревьев.
«Семь поврежденных транспортных средств жителей города - упавшими деревьями», — добавил Лысенко.
По некоторым данным, в результате непогоды никто не пострадал.
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