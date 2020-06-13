В Москве выздоровели после коронавируса более 119 тысяч человек

За прошедшие сутки в столице были выписаны после выздоровления еще 1 534 человека. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По ее данным, общее число вылечившихся от инфекции возросло до 119 558 человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — передает слова Раковой ТАСС.

Власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По данным на 12 июня, в России выявили более 511 тыс. заболевших, выздоровели свыше 269 тыс. пациентов, умерли — 6 715.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперимент: в России нашли новый способ лечения от COVID-19

— Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

— В мире коронавирус выявили у более 7,65 млн человек